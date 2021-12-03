Девушка на глазах у продавца приняла кусок мыла за еду и попала на видео

Пользовательница TikTok по имени Джеки перепутала образец мыла с едой для дегустации на глазах у удивленного продавца. Видео с его реакцией она опубликовала в своем аккаунте @jackiegansky.

Джеки вместе с подругой зашла в магазин Lush и заметила стойку с дегустацией товаров, которые приняла за еду. Девушка захотела попробовать их. На записи видно, как она взяла кусок, положила его в рот и начала жевать.

На видео попала реакция продавца, который был в шоке от ее действий. Он сказал покупательнице, что она только что съела кусок мыла, а не еду, и начал смеяться.

Джеки поделилась записью в своем TikTok @jackiegansky. Запись набрала более 2,2 миллиона просмотров и 19 тысяч комментариев пользователей. Один из них написал: «Мужчина был так поражен, что лишился дара речи». «Она даже прожевала его», — отметил другой. «Зачем бы в магазине с мылом давали попробовать еду?» — подчеркнул третий.

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