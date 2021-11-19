Женщина приняла наушник за таблетку и проглотила его

Жительница американского города Бостон, штат Массачусетс, случайно проглотила наушник AirPod, приняв его за обезболивающее лекарство. Об этом женщина рассказала в своем TikTok.

27-летняя Карли Беллмер опубликовала запись, на которой видно, как она она плачет после осознания ошибки. Женщина пояснила, что положила наушник в рот, перепутав его с таблеткой ибупрофена. После этого она запила его водой и проглотила.

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«У меня в руке были и таблетка, и наушник. Я собиралась выпить таблетку и положила ее в рот. Я еще подумала, что ее не так-то легко проглотить, а потом увидела, что у меня в руке остался ибупрофен», — подчеркнула американка.

Беллмер пыталась вызвать рвоту, но безуспешно. Она позвонила врачу, но, как обычно, пошла на работу.

Кроме того, она случайно отправила другу голосовое сообщение из своего желудка. На записи слышна речь женщины, но она звучит приглушенно. После этого женщине пришлось разорвать связь телефона с наушниками. К удивлению американки, она получила уведомление о том, что неустановленный AirPod перемещается вместе с ней.

В конце концов, наушник вышел из американки естественным путем, что подтвердил рентгеновский снимок. Искать наушник женщина не стала.

Беллмер настаивает на том, что она не единственный человек, совершивший подобную ошибку. Поэтому она решила опубликовать в интернете всю историю своего злоключения в назидательных целях.

Некоторые пользователи усомнились в правдивости истории. «Как можно было перепутать ибупрофен с AirPod?» — написал один из них. «Я с трудом проглатывают обычные таблетки, что уж говорить о наушниках», — отметил другой.

Один из авторов комментариев встал на защиту Беллмер и заявил, что размер таблеток ибупрофена бывает сопоставим с наушниками.

Другие пользователи начали шутить над Беллмер. Некоторые выразили сожаление, что женщина не пробовала включать музыку через проглоченный наушник.

Ранее сообщалось, что в США житель Массачусетса проглотил во сне наушник AirPods. Сначала врачи предположили, что он отравился, однако рентген подтвердил догадку мужчины: на снимке отчетливо виднелся застрявший в пищеводе наушник.