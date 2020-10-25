Трехлетняя девочка проглотила батарейку и умерла

В Австралии трехлетняя девочка умерла после того, как проглотила батарейку. Медики, обследовавшие малышку, сказали ее родителям, что та просто отравилась. Об этом пишет ABC News.

Вначале девочка жаловалась на боль в горле, ее стало часто тошнить. Потом у нее началось внезапное кровотечение из носа и боль в груди.

После того, как девочку отвезли в больницу, врачи диагностировали у нее вирус и заверили, что в течение нескольких дней он пройдет. При этом рентген ей так и не сделали. В следующие дни твердая пища стала приносить малышке больше всего боли.

Ночью мать услышала кашель дочери и решила проверить, все ли с ней в порядке. Она нашла девочку лежащей в луже крови. Когда она в очередной раз вызвала медиков, те сказали, что девочка проглотила часовую батарейку, которая прожгла ей пищевод и попала в аорту.

Врачи сделали малышке две операции, но спасти ее так и не удалось.

Ранее сообщалось, что девочка из Китая случайно проглотила игрушечный свисток, который застрял у нее в трахее. В результате при вдохе и выдохе малышка издавала пищащий звук, похожий на голос дельфина. Врачам удалось извлечь игрушку из ее горла.