Мужчина проглотил во сне наушник AirPods

В США житель Массачусетса Брэдфорд Готье проглотил во сне наушник AirPods. Об этом пишет Daily Mail.

38-летний мужчина попал в больницу после того, как у него началась рвота, когда он пытался выпить стакан воды. Также он испытывал затруднение дыхания, однако связал это с усталостью из-за уборки снега. Затем Готье обнаружил пропажу одного из своих беспроводных наушников AirPods. Накануне мужчина ложился спать с ними. Во время поисков устройства родные пошутили, что Брэдфорд мог проглотить один из них.

Вскоре мужчине стало еще тяжелее дышать и он обратился в больницу. Сначала врачи предположили, что Готье отравился, однако рентген подтвердил догадку мужчины: на снимке отчетливо виднелся застрявший в пищеводе наушник. Операция по извлечению прошла успешно. Брэдфорд отметил, что, хоть найденный наушник работает, встроенный микрофон испортился.

Ранее житель американского города Южный Милуоки, штат Висконсин, наглотался шурупов, так как хотел, чтобы ему провели тест на коронавирус. Мужчину доставили в больницу в стабильном состоянии, откуда перевели в отделение реанимации. В полиции уточнили, что мужчина не пытался покончить с собой.