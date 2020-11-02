Девушка проглотила зубную щетку во время чистки зубов

Жительница города Мекка, Саудовская Аравия, случайно проглотила зубную щетку во время чистки зубов. Об этом сообщает издание Gulf News.

20-летняя девушка поступила в реанимационное отделение больницы. Она рассказала врачам, что во время чистки зубов щетка попала ей в горло. Она попыталась самостоятельно извлечь ее, но вместо этого случайно продвинула ее к пищеводу, и предмет гигиены провалился в желудок.

Сотрудники больницы сделали пациентке рентген и компьютерную томографию, после чего незамедлительно доставили ее в операционную. Чтобы извлечь щетку из желудка женщины, им потребовалось 20 минут.

Помощник директора по медицинским услугам больницы, доктор Мотлак Аль Мальки (Motlaq Al Malki) сказал, что сейчас состояние пациентки улучшилось, она остается под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун, из пищеварительной системы бывшего заключенного извлекли зубную щетку, которую он проглотил около двадцати лет назад. Ее длина составляла около 15 сантиметров.