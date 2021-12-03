В Госдуме предложили повысить размер страховки для ипотечников

Депутат Госдумы Василий Власов предложил повысить размер страхового возмещения по вкладам россиян, выплачивающих ипотеку. Соответствующее письмо направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Парламентарий просит министра рассмотреть возможность повышения размера страхового возмещения по банковским вкладам до 10 миллионов рублей для ипотечников и внесения соответствующих поправок в федеральное законодательство. Сейчас россиянам гарантировано возмещение по вкладу в страховых случаях до 1,4 миллиона рублей.

Власов напомнил, что в 2020 году в законодательстве были определены особые обстоятельства, повышающие размер страхового возмещения до 10 миллионов рублей. К ним относятся случае, когда страховой случай касается счетов со средствами фонда капитального ремонта, деньгами, полученными от продажи жилья или в процессе наследования.

Однако сейчас, указывает в письме Власов, в законодательстве не прописаны дополнительные гарантии, повышающие размер страхового возмещения для россиян, которые могут копить на банковских счетах деньги на случай непредвиденных обстоятельств, например потери работы или болезни.

Ранее эксперты рассказали, что россияне, желающие оформить ипотеку, но уже получившие отказ из банка, могут взять кредит на покупку жилья вопреки решению кредитора, если накопят максимально возможный первоначальный взнос и создадут себе хорошую финансовую репутацию. Положительного решения от кредитора можно добиться, если внести большой первоначальный взнос — не менее половины стоимости квартиры.