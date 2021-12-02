Россиянам раскрыли способ получить ипотеку вопреки отказу из банка

Россияне, желающие оформить ипотеку, но уже получившие отказ из банка, могут взять кредит на покупку жилья вопреки решению кредитора, если накопят максимально возможный первоначальный взнос и создадут себе хорошую финансовую репутацию. Способы добиться выдачи ипотеки РИА Новости раскрыли эксперты.

Как заявил независимый экономист Андрей Бархота, в последний год уровень одобрения ипотеки в России планомерно снижался. В начале осени банки одобряли примерно 64 процента ипотечных заявок, уточнил он. При сохранении текущей динамики в 2022 году этот показатель может снизиться до 58-60 процентов, предрек эксперт.

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Для выяснения причин отказа можно обратиться либо непосредственно в банк, либо к ипотечному консультанту, указали специалисты. По словам Бархоты, помочь заемщику может улучшение кредитной истории: так, можно взять потребительский кредит и добросовестно погасить его. Данные отразятся в бюро кредитных историй, после чего банк может пересмотреть свое решение по ипотеке.

Директор департамента банковского кредитования «Метриум» Дмитрий Веселков в свою очередь заявил, что положительного решения от кредитора можно добиться, если внести большой первоначальный взнос — не менее половины стоимости квартиры. Но использовать потребительский кредит для формирования первоначального взноса опасно, подчеркнули эксперты.

При получении отказа из одного банка также можно попробовать воспользоваться предложениями других, отметил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Ранее сообщалось, что по итогам октября 2021-го средний срок ипотеки в России увеличился на 4,1 месяца, до рекордных 250,9 месяца. Средняя ставка по жилищным кредитам в стране в прошлом месяце снизилась на 0,03 процентного пункта, до 7,7 процента, подсчитали аналитики ЦБ.