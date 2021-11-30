Россияне рекордно увеличили сроки ипотеки

По итогам октября 2021-го средний срок ипотеки в России увеличился на 4,1 месяца, до рекордных 250,9 месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

Средняя ставка по жилищным кредитам в стране в прошлом месяце снизилась на 0,03 процентного пункта, до 7,7 процента, подсчитали аналитики ЦБ. Выдача ипотеки тем временем достигла максимального уровня с июня 2021-го. Всего за месяц россияне оформили 161,8 тысячи кредитов на покупку жилья (плюс 2,6 процента к показателю сентября). Общая сумма ипотеки выросла на 5 процентов, до 500,6 миллиарда рублей.

Ранее в ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не считает необходимым продление программы льготной ипотеки в России. Как отметила Набиуллина, ЦБ предлагает завершить ее в намеченный срок, так как помимо льготной ипотеки на новостройки, в России действуют другие ипотечные программы для отдельных категорий граждан.