В России предложили не продлевать льготную ипотеку

Центробанк не считает необходимым продление программы льготной ипотеки в России, заявила во вторник, 30 ноября, глава регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметила Набиуллина, ЦБ предлагает завершишь программу в намеченный срок, так как, помимо льготной ипотеки на новостройки, в России действуют другие ипотечные программы для отдельных категорий граждан.

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Президент России Владимир Путин анонсировал программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых в середине апреля 2020 года, она была оперативно запущена и должна была завершиться в октябре того же года. Однако позднее премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил о ее продлении до 1 июля 2021 года.

Впоследствии срок действия программы еще продлили — до 1 июля 2022-го. При этом ставку по льготным кредитам повысили с 6,5 до 7 процентов, предельную сумму займа сократили до 3 миллионов рублей.

В сентябре заместитель главы Минстроя Никита Стасишин заявлял, что Минстрой может вернуться к обсуждению условий программы льготной ипотеки осенью текущего года. По его словам, параметры льготных кредитов могут быть пересмотрены в случае массового падения спроса на жилье.