Девушка без образования бросила работу и разбогатела в 25 лет на продаже бикини

Продавец-консультант бросила работу и нашла способ заработать в сфере моды без высшего образования. Ее историю приводит Daily Mail.

Австралийка Лейла Перини (Leia Perini) рассказала, что мечтала о собственном бренде бикини с 18 лет, однако решилась открыть его только в 25-летнем возрасте. Героиня материала заметила, что на рынке не хватает купальников с яркими принтами в стиле 1980-х и выпустила подобную коллекцию под названием Loleia Swim.

Перини постоянно разрабатывает новые дизайны, чтобы покупатели имели возможность приобретать эксклюзивные товары. Отмечается, что в первый день продаж в ноябре 2020 года она полностью распродала линейку купальников и разбогатела на тысячи долларов. Точную сумму своих доходов австралийка не раскрывает.

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Известно, что после создания собственной марки Перини оставила старое место работы, сняла офис и наняла в команду несколько сотрудников. Купальники девушки стали популярны среди знаменитостей, таких как Тэмми Хемброу, Марта Калифатидис, Саския Тедже и Изабелль Мэтерс.

Бизнесвумен считает, что для основания и ведения успешного бизнеса необязательно получать диплом. «Я убеждена, что невозможно научиться творчеству и обзавестись предпринимательской жилкой в университете», — заключила она в беседе с журналистами.

В сентябре другая женщина ушла с работы, открыла собственное дело и разбогатела за шесть недель. Бывшая учительница испанского языка Мария Уилкис основала компанию Candid Beauté, которая производит продукты для ухода за ресницами и кожей лица. Уилкис заверила, что после запуска ей удалось заработать шестизначную сумму всего за шесть недель.