Тату от неумелого мастера прославило девушку в сети

Жительница США сделала татуировку у неумелого мастера, поделилась неудачным результатом работы и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Холли объяснила, что развелась с мужем и решила сделать новое тату на предплечье, чтобы облегчить душевную боль. Девушка отправилась к своему знакомому мастеру, который уже сделал ей несколько рисунков на ее теле, и она осталась довольна результатом.

Для новой татуировки американка выбрала изображение в виде стопки книг, окруженной цветами. Холли отметила, что, когда пришло время переносить рисунок на кожу, мастер начал странно себя вести: его рука начала дергаться, а голова стала опускаться вниз, а затем он стал невнятно разговаривать и странно себя вести. В связи с этим, татуировка получилась неровной.

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Девушка отметила, что после случившегося мастер несколько раз пытался связаться с ней, чтобы исправить неудачную работу, однако она отказалась. В ролике Холли показала получившееся тату: на кадрах видно, что линии выполнены хаотично и небрежно, и рисунок остался незаконченным.

Видео американки стало вирусным и набрало 4,1 миллиона просмотров и 573,7 тысячи лайков. Пользователи сети поддержали ее в комментариях под публикацией. «Подай в суд на этого больного человека», «Пожалуйста, скажите, что это шутка», «Это абсолютно неадекватно. Может, он наркоман?», «Сочувствую вам. Лучше избавьтесь от этого рисунка», «Какой ужас», — писали юзеры.

Ранее в декабре мать двоих детей с покрытым татуировками телом рассказала о травле. 23-летняя Эми Смит призналась, что интерес к татуировкам появился у нее в десять лет, а первый рисунок она нанесла на тело спустя три года. Позже героине материала подарили тату-машину, и она начала учиться данному мастерству. По словам Смит, ее внешний вид часто привлекает внимание окружающих.