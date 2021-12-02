Мать двоих детей с покрытым татуировками телом рассказала о травле

23-летняя Эми Смит с тату на лице и теле рассказала о критике из-за своей внешности

Жительница Великобритании, чье тело и лицо почти полностью покрыты татуировками, рассказала о травле со стороны окружающих из-за своей внешности. Соответствующую историю публикует The Sun.

23-летняя мать двоих детей Эми Смит (Amy Smith) призналась, что интерес к татуировкам появился у нее в десять лет, а первый рисунок она нанесла на тело спустя три года. Позже героине материала подарили тату-машину, и она начала учиться данному мастерству.

По словам Смит, ее внешний вид часто привлекает внимание окружающих. Когда она отводила сыновей в детский сад, родители их сверстников критиковали неординарную внешность женщины. «Некоторые родители переходили на другую сторону дороги, чтобы их дети меня не увидели. В супермаркетах за мной пристально наблюдают охранники. Мои дети были свидетелями того, как одна женщина упрекнула меня в том, что, будучи матерью, я не должна так выглядеть», — поделилась она.

Материалы по теме Синяя болезнь Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц «Удовольствие от боли — порочно» Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела

Тем не менее, рассказала Смит, некоторые положительно относятся к ее татуировкам. «Как-то раз ко мне подошла женщина и сказала, что она хотела бы иметь возможность сделать татуировки как у меня. Помимо этого, подписчики неоднократно говорили мне в Instagram, что я вдохновила их на поход в тату-салон», — добавила мать двоих детей.

Женщина надеется показать на своем опыте, насколько важно оставаться собой и позволять другим делать то же самое. По словам Смит, она старается воспитать в своих сыновьях толерантность ко всем людям независимо от того, как они выглядят.

В мае другая многодетная мать с тату на все тело снялась в нижнем белье и удивила подписчиков. Александра Жасмин работает тату-мастером и демонстрирует на странице в соцсети фотографии своих работ на клиентах. В одной из последних публикаций женщина показала собственное тело, покрытое рисунками. Подписчики похвалили ее внешний вид в комментариях под снимком.