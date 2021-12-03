На автозаводе «Урал» в Челябинской области испытают арктическую технику

Руководство автозавода «Урал» высказалось о намерении создать в Челябинской области испытательный центр для арктической спецтехники. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, сотрудники завода совместно с уральским межрегиональным научно-образовательным центром разрабатывают машину, предназначенную для езды по Крайнему Северу. Проект, детали которого пока не раскрываются, получил название «арктический автобус».

«Нужны новые транспортные решения, транспортные средства на альтернативных экологичных видах топлива. Наша задача — обеспечить безусловное выполнение этих проектов», — подчеркнул Борисов на встрече с работниками «Урала».

Полпред Владимир Якушев, в свою очередь, отметил, что машиностроительные предприятия Челябинской области сумели сохранить лидирующие позиции в стране вопреки бушующей по всему миру пандемии коронавируса.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в 2022 году поддержка промышленности из регионального бюджета будет увеличена в 2,5 раза.

В июле сообщалось, что в центре Челябинска построят жилой квартал по проекту известного российского дизайнера Артемия Лебедева. Называться он будет «1736» — созвучно году основания города. Местом для застройки был выбран один из кварталов, где в настоящее время расположен рынок.