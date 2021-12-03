Россияне начали массово воровать камни с популярного пляжа страны

Россияне стали чаще увозить камни с пляжа в Териберке в качестве сувениров

Российские туристы начали массово незаконно вывозить камни с одного из самых популярных пляжей страны — Яйца дракона в Мурманской области. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечалось, что в последнее время путешественники стали чаще увозить камни домой из заполярного села Териберка в качестве сувениров.

«На месте мы пока еще ни одного случая не фиксировали, но взаимодействуем с коллегами из аэропорта. И много туристов пытаются увезти камни. Размеры доходят до курьезных», — рассказал о случаях воровства министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Абаринов.

В 2021 году берег пляжа вошел в состав природного парка «Териберка». Согласно закону, вывоз камней с особо охраняемой территорией запрещен, за это предусмотрена административная ответственность.

Ранее в июне российская туристка провела выходные в одном из самых старых поселений на Кольском полуострове, Териберке, и рассказала о тратах на отпуск. Стоимость четырехдневной поездки в Мурманскую область на двоих составила 42,6 тысячи рублей.