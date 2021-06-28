Туристка провела выходные в Териберке и рассказала о ценах

Туристка провела выходные в одном из самых старых поселений на Кольском полуострове, Териберке, и рассказала о тратах на отпуск. Процессом организации поездки она поделилась с порталом «Т—Ж».

Путешественница уточнила, что у нее не было желания ехать по путевке, поскольку «пришлось бы подстраиваться под других людей и смотреть все на бегу». В итоге женщина решила добираться до места на автобусе и обойти все достопримечательности пешком.

Также она уточнила, что цена четырехдневной поездки в Мурманскую область на двоих составила 42,6 тысячи рублей. При этом номер в отеле стоил 21,3 тысячи рублей, а авиабилеты из Санкт-Петербурга в Мурманск и обратно — 11, 4 тысячи рублей. Кроме того, россиянка рассказала, что за еду в ресторанах они с молодым человеком отдали 4,2 тысячи рублей, на сувениры потратили 2,5 тысячи. Еще 2,3 тысячи рублей ушли на оплату проезда на автобусе.

По ее словам, обычно жилье в селе ищут на сервисе Booking.com. Девушка посоветовала выбирать гостиницу в зависимости от того, какие достопримечательности планирует посмотреть турист — из транспорта в населенном пункте доступен только автобус.

Вдобавок россиянка предупредила о высоких ценах на «прейскурант сожаления» в местных гостиницах, согласно которому за разбитую стеклянную кружку из «IKEA» придется заплатить 300 рублей, несмотря на то, что в магазине она стоит в пять раз дешевле, а испорченный халат обойдется в восемь тысяч рублей.

Ранее, 22 июня, россиянка рассказала об отдыхе на Кавказе за 25 тысяч рублей. Так, траты в поездке по Кавказу на одного человека за неделю составили 24,1 тысячи рублей. Туристка также отметила, что авиабилеты из Санкт-Петербурга туда и обратно обошлись в 6,4 тысячи рублей, экскурсии стоили 5,2 тысячи рублей, жилье — 3,1 тысячи рублей.