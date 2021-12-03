46-летнюю Шарлиз Терон засняли в бикини во время отдыха

Папарацци засняли американскую актрису Шарлиз Терон в бикини во время отдыха с семьей. Фотографии публикует Page Six.

46-летнюю знаменитость запечатлели в Мексике в компании матери Герды Мариц и двух приемных дочерей, десятилетней Джексон и шестилетней Августы. Актриса была одета в слитный купальник кирпичного цвета, ее образ дополнили черные солнцезащитные очки, золотые подвески на шее, а также серьги и браслеты. Папарацци сфотографировали звезду на пляже и во время купания в океане.

Известно, что актриса прилетела в Мексику в субботу, 27 ноября, чтобы провести отпуск с семьей, а также отметить День благодарения. По прибытии ее с дочерьми запечатлели в международном аэропорту Лос-Кабос.

В августе Шарлиз Терон засняли в бикини на роскошной яхте. Она путешествовала на борту роскошного судна по греческому острову Парос в Эгейском море. Терон засняли в черном раздельном купальнике. На ней также были крупные солнечные очки. «Шарлиз всегда была прекрасна», — хвалили ее внешний вид поклонники.