45-летнюю Шарлиз Терон засняли в бикини на роскошной яхте

Папарацци засняли американскую актрису Шарлиз Терон во время отдыха с семьей на роскошной яхте. Фотографии публикует Daily Mail.

45-летнюю знаменитость запечатлели на борту судна в компании матери Герды и двух приемных дочерей, девятилетней Джексоны и пятилетней Августы. Известно, что они путешествуют по греческому острову Парос в Эгейском море.

На размещенных в сети кадрах Терон одета в черный раздельный купальник. На ней также крупные солнечные очки. Читатели издания оценили внешний вид актрисы в комментариях под материалом. «Отлично выглядит!», «Чудесная фигура для ее возраста, Шарлиз всегда была прекрасна», «По-прежнему очень красивая женщина», — похвалили они.

Ранее в августе в бикини на роскошной яхте снялась голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес. На размещенном в сети снимке 52-летняя знаменитость позировала с распущенными волосами в желтом купальнике. Лопес отправилась в круиз по Монте-Карло и Сен-Тропе на суперяхте Valerie с возлюбленным, американским актером Беном Аффлеком.