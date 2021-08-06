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45-летнюю Шарлиз Терон засняли в бикини на роскошной яхте

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Фото: Rich Fury / Getty

Папарацци засняли американскую актрису Шарлиз Терон во время отдыха с семьей на роскошной яхте. Фотографии публикует Daily Mail.

45-летнюю знаменитость запечатлели на борту судна в компании матери Герды и двух приемных дочерей, девятилетней Джексоны и пятилетней Августы. Известно, что они путешествуют по греческому острову Парос в Эгейском море.

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На размещенных в сети кадрах Терон одета в черный раздельный купальник. На ней также крупные солнечные очки. Читатели издания оценили внешний вид актрисы в комментариях под материалом. «Отлично выглядит!», «Чудесная фигура для ее возраста, Шарлиз всегда была прекрасна», «По-прежнему очень красивая женщина», — похвалили они.

Ранее в августе в бикини на роскошной яхте снялась голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес. На размещенном в сети снимке 52-летняя знаменитость позировала с распущенными волосами в желтом купальнике. Лопес отправилась в круиз по Монте-Карло и Сен-Тропе на суперяхте Valerie с возлюбленным, американским актером Беном Аффлеком.

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