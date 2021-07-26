50-летняя телеведущая снялась в бикини во время отдыха и взволновала поклонников

Британская телеведущая Аманда Холден поделилась откровенным фото, сделанным во время семейного отдыха, и взволновала поклонников. Соответствующие кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 50-летняя знаменитость запечатлена в бирюзовом комплекте бикини бренда Naia Beach стоимостью 120 фунтов стерлингов (12 255 рублей). Ее засняли с борта яхты на фоне моря. Образ Холден дополнили синяя кепка, солнцезащитные очки и тонкая цепочка на шее. «Все на борт», — подписала она пост, который набрал больше 50 тысяч лайков.

Фанаты оценили стройное телосложение телеведущей в комментариях. «Ты выглядишь потрясающе», «Очень горячо!», «Красотка с потрясающим телом!», «Фигура... Невероятная!», «Ты выглядишь как подросток! Как тебе удается быть одновременно восхитительной и сексуальной?» — хвалили они.

Ранее в июле Аманда Холден снялась в откровенном наряде на велосипеде и подверглась критике в сети. Кадры были сделаны в рамках съемки рекламной кампании бренда JD Williams. На одном из фото 50-летняя звезда запечатлена на велосипеде в белом боди с длинными рукавами и туфлях на каблуках такого же цвета.