Дженнифер Лопес снялась в бикини на роскошной яхте за 130 миллионов долларов

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась откровенным снимком, сделанным на борту роскошной яхты за десятки миллионов долларов. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 52-летняя знаменитость позирует с распущенными волосами в желтом комплекте бикини. На Лопес также солнцезащитные очки, а также минималистичные подвеска и браслет. Публикация набрала 5,3 миллиона лайков.

Известно, что Лопес отправилась в круиз по Монте-Карло и Сен-Тропе на суперяхте Valerie с возлюбленным, американским актером Беном Аффлеком. Согласно описанию в Instagram-аккаунте компании Dynamiq Sales & Charter, 85-метровое судно оснащено шестью палубами, большим бассейном с джакузи, спа-комплексом и вертолетной площадкой. На данный момент яхта выставлена на продажу за 130 миллионов долларов (9,4 миллиарда рублей).

В июле Дженнифер Лопес отпраздновала 52-летие в купальнике на борту упомянутого судна и удивила фанатов стройным телосложением. На кадрах знаменитость запечатлена с разных ракурсов в бикини с красно-желтым принтом и яркой полупрозрачной накидке с цветочными узорами. «Фигура 52-летней Дженнифер просто убивает меня», — писали поклонники.