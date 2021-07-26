Дженнифер Лопес отпраздновала 52-летие в бикини и удивила фанатов фигурой

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения на яхте в бикини и удивила поклонников стройной фигурой. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах знаменитость запечатлена с разных ракурсов в бикини с красно-желтым принтом и яркой полупрозрачной накидке с цветочными узорами. Ее образ дополнили розовые босоножки на каблуках, шляпа цвета хаки и несколько золотистых подвесок. Известно, что 24 июля Лопес исполнилось 52 года.

Публикация набрала 7,8 миллиона лайков. Фанаты оценили внешний вид певицы и принялись поздравлять ее в комментариях. «Ты навсегда останешься моей вдохновительницей. Мы тебя любим!», «С днем рождения! В свои 52 ты выглядишь больше на 28, потрясающая!», «Фигура 52-летней Дженнифер просто убивает меня», «Очень красивая! Выглядит гораздо моложе своего возраста», — писали они.

В мае журналистка испробовала тренировки Дженнифер Лопес и поделилась результатом. Американка Лара Уолш (Lara Walsh) решила неделю заниматься по программе, которую тренеры Девид Кирш и Трейси Андресон разработали специально для певицы. «Я была ужасно вымотана», — призналась Уолш на второй день занятий.