Дженнифер Лопес прошлась по улицам в облегающем наряде и вызвала споры в сети

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес прошлась по улицам Лос-Анджелеса в облегающем спортивном костюме и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 51-летнюю исполнительницу в наряде розового цвета, состоящего из кроп-топа и легинсов бренда Stax стоимостью 45 фунтов стерлингов (4700 рублей). Ее образ дополнили белые кроссовки, солнцезащитные очки, серьги-кольца и небольшая бежево-коричневая сумка.

Некоторые читатели издания раскритиковали внешний вид Лопес. «Что случилось с ее задницей? Она плоская», «Каждый день на улицах я встречаю безумно красивых людей. Не понимаю, почему Дженнифер считают такой привлекательной», «Она переборщила с автозагаром», «Моя 55-летняя жена выглядит куда лучше», — высказывались они.

Другие, напротив, оценили стройное телосложение артистки. «Не могу поверить, что ей 51, боже мой», «Она выглядит фантастически», «Лопес выглядит очень сексуально! Теперь я хочу поработать над своим прессом», «У неё восхитительная фигура», «Она занималась танцами 30 лет. Неудивительно, что у нее такое стройное тело!» — хвалили фанаты.

Ранее в мае журналистка испробовала тренировки Дженнифер Лопес и поделилась результатом. Американка Лара Уолш (Lara Walsh) решила неделю заниматься по программе, которую тренеры Девид Кирш и Трейси Андресон разработали специально для певицы. «Я была ужасно вымотана», — призналась Уолш на второй день занятий.