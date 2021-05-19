Журналистка испробовала тренировки Дженнифер Лопес и поделилась результатом

Журналистка испробовала тренировки поп-исполнительницы Дженнифер Лопес и поделилась результатом. Материал появился на сайте издания Business Insider.

Американка Лара Уолш (Lara Walsh) решила неделю заниматься по программе, которую тренеры Девид Кирш и Трейси Андресон разработали специально для 51-летней певицы. В ее состав входят силовые тренировки на нижнюю часть тела продолжительностью 30 − 45 минут, кикбоксинг и занятия с мячом с упором на пресс.

В первый день специалистка делала упражнения на ноги, а именно: приседания плие, обратные, боковые и перекрестные выпады и приседания на одной ноге. По словам Уолш, после занятия ей было тяжело сидеть и ходить из-за боли в мышцах. Кроме того, у нее неделю тряслись колени.

Согласно материалу, на следующий день женщину ожидала тренировка на пресс с помощью фитнес-мяча. «Я была ужасно вымотана», — объяснила она. Затем журналистка делала упражнения на мышцы рук и груди, однако она отметила, что не смогла выполнить некоторые из них.

В качестве четвертой тренировки Уолш отправилась на кикбоксинг, а последние два дня повторила первое и второе занятие. «Мое тело подтянулось, но мышцы болят уже больше недели, — заключила американка. — Я возьму некоторые упражнения из арсенала певицы, но такие тренировки вряд ли подойдут для обычных людей».

В январе Дженнифер Лопес заявила, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов для сохранения своей молодости. По словам актрисы, новая маска для лица из ее собственной косметической линии якобы омолодила ее на десять лет, и теперь на коже нет ни одной морщины.