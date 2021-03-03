Дженнифер Лопес снялась в откровенном купальнике и удивила фанатов молодым телом

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном купальном костюме и удивила фанатов своей молодостью. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На кадре 51-летняя знаменитость позирует, сидя на коленях боком к камере, и фотографирует себя в зеркало. Она одета в белый купальник с глубоким декольте и поясом на талии, который входит в коллекцию бренда Heart of Sun. Стоимость вещи на официальном сайте составляет 180 долларов (13 тысяч рублей).

Известно, что фото сделано в Доминиканской Республике, куда прибыла Лопес для съемок в комедии «Брак по залету» (Shotgun wedding).

Поклонники оценили подтянутое тело и ухоженное лицо актрисы в комментариях под снимком. «Сокровищница красоты и молодости», «Ты нашла фонтан юности, поделись им и с нами», «Погодите, как такое возможно?», «Королева», — писали они под постом, который набрал более пяти миллионов лайков.

В январе Дженнифер Лопес заявила, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов для сохранения своей молодости. По словам актрисы, новая маска для лица из ее собственной косметической линии якобы омолодила ее на десять лет, и теперь на коже нет ни одной морщины. «У меня просто такое лицо! В пятисотый раз говорю вам, я никогда в жизни не применяла ни ботокс, ни какие либо другие уколы и не ложилась под нож!» — высказалась она.