Внешний вид Дженнифер Лопес в топе и легинсах на улице вызвал споры в сети

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес прошлась по улицам Лос-Анджелеса в облегающем спортивном костюме и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 51-летнюю исполнительницу в красных легинсах и кроп-топе бренда Niyama Sol общей стоимостью 65 фунтов стерлингов (6746 рублей). Ее образ дополнили черные кроссовки, солнцезащитные очки и серьги-кольца.

Некоторые читатели издания раскритиковали внешний вид Лопес. «Ее тело не выглядит так, словно она проводит много времени в спортзале», «Отчаявшаяся женщина», «Если честно, она выглядит полноватой», «Слишком большая задница», «Легинсы — главный враг Лопес, они ей не идут», — негодовали они.

Фанаты, напротив, оценили стройное телосложение знаменитости. «У нее так много завистников, но для 51 года она выглядит невероятно! Лучше, чем многие женщины вдвое моложе», «Красивое тело. Я бы послушала ее советы для тренировок», «Она потрясающе выглядит. Чтобы выглядеть так в свои 50, нужно потрудиться», «Горячая мамочка», — хвалили они.

Ранее в мае журналистка испробовала тренировки Дженнифер Лопес и поделилась результатом. Американка Лара Уолш (Lara Walsh) решила неделю заниматься по программе, которую тренеры Девид Кирш и Трейси Андресон разработали специально для певицы. «Я была ужасно вымотана», — призналась Уолш на второй день занятий.