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Tesla столкнулась с последствиями торговой войны США и Китая

CNBC: Tesla выступила за отказ от пошлин на ввоз графита из Китая в США
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Фото: Aly Song / Reuters

Электромобильный гигант Tesla призвал Торговое представительство США (USTR) продлить льготы на ввоз графита в страну. Такое заявление компания сделала после того, как столкнулась с последствия торговой войны между США и Китаем, сообщает CNBC.

Tesla и еще ряд американских компаний промышленного сектора попросили ведомство продлить льготы, позволявшие ввозить запчасти и материалы из Китая, которые используются для изготовления или ремонта автомобилей. Одна из главных проблем, которая волнует автомобильную отрасль, — таможенные пошлины. Они появились в период торговой войны с Китаем, которую начала администрация бывшего президента США Дональда Трампа. Компании заявляют, что пошлины способствуют росту цен на транспортные средства, которые и так увеличились на фоне проблем с глобальными цепочками поставок. В частности, Tesla выступает за отмену таможенных пошлин на графит, который она применяет в изготовлении литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.

Tesla от TradingView

В своем заявлении Tesla отмечала, что только Китай может предоставить необходимое количество графита для производства аккумуляторов в США. «В результате проверки поставщиков по всему миру, Tesla пришла к выводу, что ни одна компания в настоящее время не способна производить искусственный графит в соответствии с теми требованиями, которые необходимы для производства Tesla», — говорится в сообщении корпорации.

Электромобильного гиганта также подержал один из крупнейших американских производителей аккумуляторов SK Innovation в лице своей дочерней компании SK Battery America. «Продление льгот позволит SK производить качественные компоненты для электромобилей по конкурентоспособным ценам для американских производителей, создавая при этом рабочие места, которые поддерживают американские семьи», — сообщила компания. Представители SK Battery America отметили, что льготы также позволят выручить ее совместному предприятию с Ford средства в размере 11,4 миллиарда долларов, а также принесут инвестиции в размере 2,54 миллиарда долларов.

Еще три автопроизводителя — Toyota, Magna и AutoZone — рассчитывают на отмену ввозных пошлин на такие товары, как электродвигатели для автомобильных сидений, печатные платы (применяются в камерах для помощи водителю) и оси, используемые в различных моделях автомобилей в США.

«Наша самая большая проблема — это цепочка поставок, особенно микросхемы микроконтроллеров. Никогда не видел ничего подобного. Страх перед дефицитом заставляет каждую компанию делать все больше заказов», — написал в июне генеральный директор Tesla Илон Маск в своем Twitter-аккаунте. При этом в 2018 году он просил Трампа ввести пошлины на китайские автомобили в качестве ответа на введенные пошлины для американских машин в КНР.

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