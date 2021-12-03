Роскомнадзор разблокировал сайт популярного в России интернет-магазина

Роскомнадзор (РКН) разблокировал в России сайт популярного интернет-магазина по продаже товаров ручной работы Etsy. Регулятор возобновил доступ к маркетплейсу после того, как владелец ресурса удалил ссылки с подделками люксового бренда Gucci. Об этом «Интерфаксу»» сообщили в пресс-службе РКН.

«Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди российских пользователей интернет-ресурса Etsy.com после того, как запрещенная информация была удалена», — рассказали агентству в Роскомнадзоре.

В ведомстве добавили, что перед ограничением доступа к сайту владельцу портала было отправлено восемь уведомлений о необходимости удалить запрещенный контент. Требования ведомства не были исполнены в установленный законом срок. В связи с этим ссылка с противоправной информацией была внесена в Реестр запрещенной информации, а доступ к ресурсу был ограничен.

РКН также напомнил, что поводом для отмены ограничений может быть только соблюдение российских законов и удаление владельцем сайта информации, признанной запрещенной в России.

Регулятор заблокировал сайт интернет-магазина Etsy 1 декабря. Основанием послужило решение суда города Тамбов. Он признал запрещенной в РФ информацию, размещенную на портале маркетплейса: на одной из страниц продавцы предлагали поддельные товары под брендом Gucci.