Пожилым россиянам назвали способ защититься от заражения омикрон-штаммом

Правильное питание и вакцинация помогут пожилым россиянам снизить риск заражения новым южноафриканским штаммом коронавируса. Такой способ защиты от омикрон-штамма назвала главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в интервью «Москве 24».

Специалист отметила, что от нового штамма COVID-19 следует защищаться так же, как и от предшествующих. При этом Ткачева подчеркнула, что у привитых будет срабатывать иммунный ответ на омикрон-штамм, так как сам вид вируса остался прежним.

По словам гериатра, ношение масок в общественных местах поможет дополнительно защититься от заболевания, необходимо также соблюдать социальную дистанцию.

«Правильное питание, физическая нагрузка, хороший сон, контроль хронических заболеваний — весь комплекс поддержки здоровья — это базис для защиты не только от коронавируса, но и от любой инфекции», — резюмировала Ткачева. Врач также посоветовала пожилым россиянам большинство вещей делать дистанционно.

Ранее академик РАН Виталий Зверев рассказал, что если информация о наличии у омикрон-штамма серьезных эволюционных преимуществ перед дельтой подтвердится, то у нового варианта вируса может уйти около полугода на то, чтобы стать доминирующим на территории России. Пока в стране не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса.