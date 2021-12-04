Парень переспал с клиенткой фитнес-клуба и оказался в неловком положении

Американец начал встречаться с девушкой, с матерью которой он переспал два года назад

21-летний американец начал встречаться с девушкой и узнал, что ее мать была той женщиной, с которой он переспал два года назад. Об этом сообщает The Sun.

Пользователь Reddit рассказал на форуме, что, когда он работал в спортзале, с ним познакомилась 40-летняя мать-одиночка, которой на вид было 25 лет. Спустя некоторое время между ним и клиенткой фитнес-клуба завязался короткий роман, во время которого они дважды переспали. После этого женщине стало стыдно, что она спит с таким молодым парнем, и они расстались.

Спустя два года американец начал встречаться с девушкой, от которой, по его словам, он был без ума. Однажды она пригласила его на семейный ужин, где парень с удивлением узнал свою бывшую любовницу в лице ее матери. Более того, с ним познакомился родной отец девушки.

В итоге мать втайне от дочери и мужа попросила у парня не рассказывать об их близости, потому что под угрозой окажется ее семья. По словам женщины, ее дочь также не простит им подобных отношений, и паре придется расстаться. Теперь юноша находится в неловком положении, ведь девушка пригласила его пожить в их доме и отпраздновать вместе День благодарения, а у молодого человека нет причин отказываться.

В июле появилась история о том, как девушка забеременела от отца своего парня во время семейного отдыха. Мужчина рассказал, что собирался жениться на возлюбленной. При этом его родители хорошо относились к девушке, и она часто ездила с их семьей в поездки.