Стали известны подробности инцидента с пассажирским лайнером и разведчиком США

Органы транспортной безопасности начали проверку по факту инцидента с авиалайнером «Аэрофлота» и самолетом-разведчиком ВВС США над Черным морем. Такие подробности стали известны Telegram-каналу Baza.

Кроме того, поступила информация, что уклонение от движущегося навстречу военного самолета российскому гражданскому лайнеру пришлось совершать на высоте десяти километров. После того как разведчик ВВС США проигнорировал сигналы с пассажирского самолета и от наземного управления, лайнер сначала снизил высоту на полкилометра, а потом поднялся на километр.

Инцидент произошел утром 4 декабря. Самолет-разведчик США пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus. На запросы с земли американские пилоты не отвечали. Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив — Москва, был вынужден изменить направление, чтобы избежать сближения с самолетом-разведчиком США над Черным морем.