Два бегемота заболели коронавирусом в Бельгии

Het Nieuwsblad: у двух бегемотов зоопарка Антверпена в Бельгии выявлен коронавирус

У двух бегемотов в зоопарке Антверпена в Бельгии был выявлен коронавирус. Об этом сообщила газета Het Nieuwsblad.

У животных по кличке Имани и Гермиен начался насморк, после чего ветеринары взяли у них анализы. Пока неясно, почему бегемоты заболели, зоопарк соблюдал строгие санитарные меры, сотрудники не были инфицированы.

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«Насколько мне известно, это первый случай с этим видом. Во всем мире этот вирус в основном зарегистрирован у человекообразных обезьян и животных из семейства кошачьих», — заявил ветеринар, который брал у бегемотов образцы.

В настоящее время животные чувствуют себя хорошо, но находятся в изоляции. В дополнение к маскам и дезинфекции обуви сотрудники надевают защитные очки, избегают контакта с другими животными и ежедневно проходят экспресс-тест. До отрицательного результата на коронавирус вольер будет закрыт для посетителей.

Ранее обитателей зоопарков Новой Англии на северо-востоке США начали вакцинировать от COVID-19. На территории не было обнаружено ни одного инфицированного животного, однако администрация учреждения приняла решение привить их препаратом компании Zoetis в качестве профилактики.

