Раскрыты данные о выручке Booking.com в России

Суд впервые раскрыл данные о выручке сервиса по бронированию отелей Booking.com в России

Сервис по бронированию отелей Booking.com в 2018 году заработал в России 11,3 миллиарда рублей. Данные о выручке компании впервые раскрыл Арбитражный суд Москвы, сообщает РБК.

В пресс-службе суда рассказали, что сведения о доходах ведомство представило в рамках судебного разбирательства между Booking.com и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Данные о выручке использовались для расчета штрафа за нарушение.

Из-за штрафа для Booking в России предсказали снижение цен на гостиничные услуги. Это может произойти из-за уменьшения дохода от монополистической деятельности компании.

Сервис по бронированию отелей хотел оспорить вынесенный ему оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей, но суд признал правой Федеральную антимонопольную службу. В ведомстве пояснили, что причиной иска стало «злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов».