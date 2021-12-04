Песков назвал дату переговоров Путина и Байдена

Представитель Кремля Песков заявил, что Путин и Байден поговорят по видеосвязи 7 декабря

Российский президент Владимир Путин проведет переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом вечером во вторник, 7 декабря. Такую дату назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля отметил, что переговоры будут проходить в режиме видеосвязи. Президенты сами определят необходимое для разговора время, уточнил Песков.

Белый дом назвал темы, которые лидеры двух стран обсудят во время переговоров. Байден планирует подчеркнуть обеспокоенность по поводу военной деятельности России на границе с Украиной, а также указать на приверженность США украинскому суверенитету и территориальной целостности.

Ранее в декабре Байден заявил, что надеется провести Путиным долгий разговор. «Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — сказал американский лидер, упомянув ситуацию на российско-украинской границе.