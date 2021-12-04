Байден понадеялся на «долгий разговор» с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что надеется провести с российским лидером Владимиром Путиным «долгий разговор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

«Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — сказал американский лидер, упомянув ситуацию на российско-украинской границе.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Байден в ходе разговора Путиным собирается заявить о настрое Вашингтона наладить стабильные отношения с Москвой. Он также подчеркнул, что в США от разговора с РФ ожидают, что диалог пройдет «в ближайшем будущем». По его словам, сейчас Вашингтон обсуждает с Москвой возможность контакта глав двух государств в ближайшее время.

3 декабря газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Байден могут встретиться и провести переговоры уже 7 декабря. При этом названная дата окончательно еще не согласована. По информации «Коммерсанта», встреча президентов, скорее всего, пройдет по видео-конференц-связи.