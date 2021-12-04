В российском регионе завелся выжигатель домофонов

В российском регионе завелся неизвестный, который лазером уничтожил более 30 умных домофонов. Злоумышленник выжигал камеры лазерной указкой или срезал провода в подъезде, сообщает РТРК Самара. Видео опубликовано в Telegram-канале TJ.

Известно, что все домофоны принадлежат одной самарской фирме. Там предполагают, что таким образом могут действовать конкуренты. «Со своей стороны, мы хотим, чтобы наши абоненты больше не оказались в стрессовой ситуации с неисправными домофонами. Преступник должен быть найден для пресечения повторного массового вандализма», — отметили владельцы компании.

В руки полиции попало видео с камер наблюдения, где виднеется одежда и черты лица мужчины. Сейчас ведутся поиски «выжигателя».

Ранее житель Башкирии обругал домофон, который не пускал его в дом из-за того, что не смог распознать лицо. Видео с камер наблюдения, на котором мужчина больше минуты разбирается с умным устройством, матерится и бьет рукой по двери подъезда, попало в сеть.