Мужчина матом обругал умный домофон

Житель Башкирии обругал домофон, который не пускал его в дом из-за того, что не смог распознать лицо. Видео с камер наблюдения, на котором мужчина больше минуты разбирается с умным устройством, матерится и бьет рукой по двери подъезда, опубликовал в Twitter пользователь с ником @AA_Sergeev.

Запись появилась в социальной сети 18 октября. На кадрах видно, как житель одного из многоквартирных домов ругается с домофоном, потому что тот выдавал ошибку при сканировании его лица. Сначала устройство узнало мужчину, но дверь в подъезд так и не открылась, после этого жилец начал психовать, приговаривая, что ситуация повторяется каждый день. Затем домофон перестал распознавать лицо героя вовсе. После нескольких попыток сканирования человек все-таки попал в подъезд.

Как выяснили журналисты TJournal, умный прибор, который должен быстро проверять посетителей здания и пускать жильцов без использования ключей, является разработкой компании «Уфанет». Организация предоставляет услуги связи на территории Республики Башкортостан. Проблемы с умным домофоном от «Уфанет», как выяснили в Tjournal, возникают и по другому поводу. Приложение у жильцов зависает, его приходится переустанавливать. В компании «Уфанет» ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее жительница региона Оксфордшир на юго-востоке Англии Мэри Фэрхерст (Mary Fairhurst) добилась крупного штрафа для соседа за то, что в его доме был звонок с камерами наблюдения. За новый способ охраны жилья и двора мужчине придется заплатить британке 100 тысяч фунтов стерлингов (около 136 тысяч долларов, или 10 миллионов рублей).