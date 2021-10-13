Женщина добилась штрафа для соседа из-за необычного дверного звонка

Жительница британского городка Тейм в регионе Оксфордшир Мэри Фэрхерст (Mary Fairhurst) добилась наказания для соседа Джона Вударда (Jon Woodard), который установил в своем доме звонок с камерами наблюдения. Из-за этого способа охраны жилья мужчина заплатит штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов (136 220 долларов или около десяти миллионов рублей), передает издание Daily Mail.

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Женщина отсудила компенсацию, указывая на то, что дверной звонок Вударда с камерами нарушили ее конфиденциальность. В ходе разбирательства было установлено, что умное устройство марки Ring компании Amazon обеспечивало соседу визуальное наблюдение за его участком и управлялось через приложение на смартфоне. Хозяин дома, имея такой гаджет на замке, может следить за гостем и разговаривать с ним, используя встроенную камеру и микрофон дверного звонка.

Фэрхерст сообщила суду в Великобритании, что камеры Ring навязчиво следили за ней. Это дело теперь может открыть путь для тысяч судебных исков из-за устройства Amazon. При этом сам Вудард настаивал в суде, что установил четыре камеры вокруг дома, чтобы защитить автомобили от воров, так как его машину уже пытались украсть в 2019 году. Сосед Мэри Фэрхерст заявил, что он в шоке от приговора, так как планировал лишь добросовестно обезопасить свою собственность.

Ранее в России задумали законодательно урегулировать оснащение старого и нового жилфонда смарт-системами. Проектом занимается министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Внедрение технологий «умного» дома, по мнению ведомства, позволит повысить прозрачность расчетов за ЖКХ и сократить количество ошибок при начислении платы за обслуживание жилья.