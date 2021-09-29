В России запланировали сделать «умными» старые дома и новостройки

Минцифры создаст ГОСТ по установке «умных» домов в старом жилом фонде и новостройках

Оснащение новостроек и старого жилого фонда системой «умный» дом в России могут урегулировать государственными нормами, пишут «Известия».

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Дорожную карту по развитию и внедрению инжиниринговых систем создает совместно с операторами министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Ожидается, что ГОСТ по установке «умных» домов появится к марту 2022 года. Оснащение строений смарт-системами также хотят включить в строительные нормы и правила (СНиП), закрепляющие следование стандарту. Предусмотрено дооснащение уже введенных в эксплуатацию жилых домов с подобными системами. Собственникам предложат сделать это за счет средств капитального ремонта.

О том, что будет включено в новый документ, в проекте не указано. «Внедрение технологий "умного" дома в перспективе позволит повысить прозрачность расчетов за ЖКХ, минимизировать количество ошибок при начислении платы», — подчеркнули в ведомстве. В строительстве планируют использовать отечественное оборудование. При этом тотальную интеллектуализацию жилья эксперты считают перегибом.

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