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Названы способы сохранить прохладу в помещении без кондиционера

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Фото: Unsplash

Доктор медицинских наук, врач семейной медицины и клинический ассистент профессора в Техасском медицинском колледже A&M Джейсон Р. Макнайт (Jason R. McKnight) назвал предложенные специалистами способы сохранить прохладу в помещении без кондиционера. Перечень размещен на портале Insider.

Для сохранения прохлады в помещении в жаркий день важно защитить его от солнечных лучей — плотно закрыть шторы или жалюзи. Поскольку около 76 процентов солнечного света, падающего на окна с двойными стеклами, превращается в тепло и повышает температуру в доме, самые нагреваемые окна следует завесить плотнее. Окна, выходящие на запад и восток, греются сильнее.

Правильное использование вентиляторов также поможет охладиться. Они не снижают температуру помещения, но могут создавать эффект холодного ветра. Когда вентилятор обдувает, он помогает влаге испаряться с кожи и охлаждаться. Наиболее эффективными считаются потолочные вентиляторы, так как создают циркуляцию воздуха во всем помещении. Но при выходе из комнаты их нужно выключать.

Чтобы сохранить баланс в организме, следует пить много воды. Когда становится слишком жарко, тело потеет и охлаждается, однако чрезмерное потоотделение может привести к обезвоживанию. Поэтому врачи рекомендуют определить свою норму воды в сутки и постепенно ее выпивать в течение дня. При выполнении упражнений или дел, которые заставляют потеть, пить надо больше. Для охлаждения тела рекомендуется использовать холодные полотенца и мочалки.

Пакеты со льдом врачи просят использовать осторожно. Прикладывать лед к коже опасно, так как это может привести к ожогу. Для безопасного охлаждения лед нужно завернуть в полотенце или одеяло, чтобы создать барьер между льдом и кожей. Длительность такого охлаждения не должна превышать 20 минут каждые два-четыре часа. Еще одним способом охладиться является теплый душ с температурой воды около 33 градусов. Специалисты пояснили, что теплая вода увеличивает приток крови к коже, позволяя большему количеству тепла выходить из тела. А прохладная ванна или душ наоборот повышают температуру тела и удерживают тепло внутри.

Ранее эксперт рассказал, как охладить помещение в жару. По его словам важно правильно его проветривать. Он объяснил, что наиболее прохладно на улице между четырьмя и семью часами утра, поэтому можно открывать окна около десяти вечера и закрывать их перед уходом на работу. Также можно оставить перед вентилятором несколько емкостей с водой или льдом.

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