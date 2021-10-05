Россияне заинтересовались умными колонками

За 2021 год в России продали рекордное количество умных колонок — 550 тысяч штук

В 2021 году в России продали рекордное количество умных колонок. Об этом сообщается в поступившем в редакцию «Ленты.ру» отчете группы «М.Видео-Эльдорадо».

За восемь месяцев 2021 года интерес к колонкам с функцией виртуального помощника среди россиян вырос. За указанный период продажи составили 550 тысяч штук, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Распространение категории связывают с выходом новинок, развитием возможностей ассистентов, трендом на голосовое общение, обустройством домов в пандемию и увлечением технологией «умного» дома.

По словам специалистов, только в августе оказалось продано рекордное количество колонок — 90 тысяч единиц. Это связано с выходом бюджетных моделей. Средний чек на рынке оказался в районе 7,5 тысячи рублей, бестселлером в сегменте является «Яндекс Станция Лайт».

Уточняется, что большая часть продаж «умных» колонок пришлась на устройства с голосовым помощником «Алиса» от «Яндекса». Потребители приобретают как устройства непосредственно от «Яндекса», так и от компаний-партнеров. Например, Link Portable и Link Music от JBL, XBOOM AI ThinQ WK7Y от LG, а также Prestigio SmartVoice и Smartmate.

«Рынок колонок с голосовым управлением стремительно растет и по денежному объему в этом году уже превысил четыре миллиарда рублей», — уточнил руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков.

В начале 2020 года специалисты Роскачества рассказали о выборе умных колонок. По словам экспертов, при покупке устройства нужно обращать внимание на звучание и удобство подключения, адаптированное для российского пользователя.