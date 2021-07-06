«Яндекс» выпустил новую «Станцию»

«Яндекс» представил новую умную колонку «Станция Лайт». Об этом сообщается на сайте компании.

Новая смарт-колонка имеет пластиковый корпус круглой формы и компактные габариты — ее размеры составляют 90х55х90 миллиметров. Устройство получило динамик мощностью пять ватт, четыре микрофона, Bluetooth, физические кнопки для управление девайсом и регулировки звука. «Станция Лайт» имеет разъем USB-C и работает от сети.

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Колонка выпущена в шести цветах — фиолетовом, бирюзовом, красном, бежевом, розовом и желтом. По словам представителей «Яндекса», голосовой помощник «Алиса» имеет разный характер в зависимости от цвета колонки. В частности, от этого параметра зависит, как ассистент будет отвечать на ряд вопросов пользователя.

В «Станции Лайт» доступны все функции «Алисы», присутствующие в других колонках серии. С помощью голосового помощника можно получать справочную информацию, включать воспроизведение музыки и переключать композиции, управлять устройствами умного дома, ставить таймер, будильники и напоминания.

Стоимость «Станции Лайт» составляет 3990 рублей. Колонка доступна на сайте компании и в магазинах партнеров «Яндекса».

Первая «Яндекс.Станция» была представлена в 2018 году. В настоящий момент кроме оригинальной модели и «Станции Лайт» в линейку входят вышедшая в ноябре «Станция Макс» и компактная «Станция Мини».

1 июля компания Mail.Ru Group представила уменьшенную версию своей умной колонки «Капсула». Устройство имеет динамик, экран для вывода актуального времени и справочной информации, порт USB-C и разъем для подключения наушников. Стоимость колонки составляет 5,5 тысячи рублей.