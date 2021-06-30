Mail.Ru выпустил «Капсулу Мини»

Mail.Ru Group выпустила уменьшенную версию своей умной колонки «Капсула». Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании.

Новая колонка «Капсула Мини» получила компактный корпус весом 305 грамм и диаметром 100 миллиметров. Устройство закрыта тканевой сеткой, сверху находится сенсорная панель с пятью кнопками, сзади — USB-C зарядки и mini-jack для подключения другой акустики. На лицевой части девайса находится сегментный экран, на котором отображается время и другая информация.

Подключение и работа

Первичная настройка «Капсулы Мини» осуществляется со смартфона через приложение голосового ассистента Mail.Ru Маруся. Далее колонка будет работать автономно и с подключением к интернету начнет выполнять команды пользователя. В комплекте с устройством также идет блок питания с присоединенным кабелем USB-C, но Капсула Мини может работать и с другими блоками мощностью больше 13 ватт. Мощность встроенного динамика составляет пять ватт.

На верхней части корпуса находится блок с сенсорными кнопками. Они отвечают за увеличение и уменьшение громкости, воспроизведение, включение и выключение микрофона, а также дополнительная, запускающая анимацию глаз на дисплее. Последняя не выполняет никакой прикладной функции и служит для того, чтобы показать возможности встроенного экрана. Также на экране может отображаться текущее время, таймер, погода и другие данные, которые захотят вывести сторонние разработчики. У дисплея несколько степеней яркости и она автоматически регулируется в зависимости от окружающего света.

Колонку можно подключить к другой акустике с помощью 3,5-миллиметрового разъема на задней стороне. Разработчики указывают, что это можно использовать для того, чтобы наделить «умными» функциями домашнюю акустику или для подключения наушников. Однако связать таким образом две «Капсулы» нельзя, так как разъем работает только на выход сигнала.

Что умеет

После подключения «Капсулы Мини» к смартфону и первичной настройки пользователю выдаст неполный список возможностей колонки и какие команды она умеет выполнять. Среди них есть как базовые, вроде рассказа о погоде за окном, пересказ фактов из интернета, конвертация валют и других величин, она умеет рассказывать анекдоты, стихи и сказки, воспроизводить успокаивающие звуки, задавать загадки и говорить к какому региону относится код автомобильного номера.

Разработчики отдельно подчеркивают, что «Капсула Мини» — первая колонка с русскоязычным голосовым ассистентом, работающая со Spotify. Однако нельзя сказать колонке, чтобы она включила этот сервис. Для запуска стриминга нужно перенести воспроизведение в приложении сервиса на колонку и тогда она будет воспроизводить пользовательские плейлисты. Помимо этого есть интеграция с музыкальными сервисами VK Music и Boom. Еще она может работать в качестве обычной Bluetooth-колонки, воспроизводя все звуки со смартфона.

Сторонние разработчики также расширяют возможности системы, а также подключаются новые производители умной техники. На данный момент с колонки можно управлять всей доступной в России техникой Xiaomi и ее дочерних компаний, вроде Yeelight, экосистемой Redmond, Polaris, Irbiss, TP-Link и гаджетами нескольких десятков брендов. Однако определять пользователя по голосу она не умеет, поэтому возможны случайные срабатывания.

Продажи «Капсулы Мини» начались 29 июня по цене 5,5 тысяч рублей.