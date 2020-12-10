Названы лучшие смартфоны года

DxOMark подвела итоги года и назвала лучшие смартфоны. Об этом со ссылкой на аккаунт лаборатории в Weibo сообщает издание GizmoChina.

Специалисты популярного рейтинга назвали лучшие, по их мнению, смартфоны в трех категориях. Аппаратом с самой лучшей камерой оказался Huawei Mate 40 Pro. Девайс возглавляет соответствующий рейтинг на сайте лаборатории он имеет тройную камеру от Leica разрешением 50, 12 и 20 мегапикселей. Специальная версия Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition была признана смартфоном с лучшим зумом. Аппарат получил камеру с сенсорами разрешением 108, 13, 2 и 2 мегапикселей.

В категории «смартфон с лучшим экраном» одержал победу Samsung Galaxy Note20 Ultra. Эксперты оценили его 6,9-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3088х1440 пикселей, поддержкой HDR10+ и частотой отображения картинки 120 герц.

Дополнительно специалисты назвали лучшую умную колонку. В категории победила Xiaomi XiaoAI Speaker HD. В общем рейтинге на сайте лаборатории устройство от Xiaomi получило 109 баллов и оказалось на третьей позиции.

Ранее блогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) на основе слепого теста среди своих подписчиков назвал Asus ZenFone 7 Pro смартфоном с лучшей камерой. Кроме флагмана от Asus Браунли оценил Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra и Samsung Galaxy Note20 Ultra.