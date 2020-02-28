Умную колонку Mail.ru начали продавать раньше времени

Колонки «Капсула» от компании Mail.ru Group нашли на сайте объявлений. На предложения по продаже смарт-колонок обратила внимание газета «Ведомости».

Устройства обнаружили на сайте объявлений «Авито». Издание отмечает, что предложения появились раньше времени, до официального старта продаж. Стоимость колонок «Капсула» варьируется от шести до девяти тысяч рублей. В комплект с девайсом продавец обещает промокод на три месяца подписки на музыкальный сервис «ВКонтакте». «Ведомости» подчеркивают, что на принадлежащем Mail.ru Group сервисе объявлений «Юле» похожих объявлений найти не удалось.

Связавшиеся с продавцами журналисты выяснили, что те получили колонки от сотрудников Mail.ru Group, при этом сами собеседники в компании не работают. Mail.ru Group заявила, что не видит ничего страшного в том, что ее сотрудники выложили свои девайсы в продажу. «"Капсулы" — их собственность, и они имеют право делать с устройствами все, что хотят», — подчеркнул представитель компании. Также он уточнил, что на стадии тестирования в колонках доступны не все функции, но эти проблемы будут исправлены в новой прошивке.

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Колонка от Mail.ru Group была представлена в конце января. «Капсула» получила корпус овальной формы, три динамика мощностью 30 ватт, собственного голосового помощника «Маруся», поддержку Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC. По требованию пользователя девайс умеет воспроизводить музыку, читать новости, сообщать прогноз погоды и прочую справочную информацию.

По сообщению СМИ, после анонса партию умных колонок раздали сотрудникам компании для тестирования. «Капсула» должна выйти в продажу в первой половине 2020 года, ее стоимость составит семь тысяч рублей.

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