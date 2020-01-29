Mail.ru выпустила умную колонку

Компания Mail.ru Group выпустила умную колонку «Капсула». Устройство работает с голосовым помощником «Маруся» и доступна для предзаказа, сообщается на сайте продукта.

Колонка имеет обитый тканью корпус овальной формы. Девайс получил два низкочастотных излучателя и один высокочастотный, суммарная мощность динамиков составляет 30 ватт. Вес «Капсулы» составляет 1,46 килограмма, высота устройства — 222 миллиметра. Аппарат подключается к сети через адаптер, имеет поддержку Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC.

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Устройство базируется на голосовом помощнике «Маруся». С помощью ассистента пользователь может узнать новости, прогноз погоды, включить музыку, запустить игры для детей, управлять компонентами умного дома. Внутри «Капсулы» расположены шесть микрофонов.

Колонка доступна для предзаказа в черном и белом цветовых вариантах. Стоимость «Капсулы» составляет семь тысяч рублей, в нее также входит подписка на доступ к медиатеке «ВКонтакте». Устройство должно появиться в продаже в первой половине 2020 года.

В декабре стало известно, что МТС создал умную колонку. Устройство будет работать с голосовым ассистентом «Марвин», отвечать на вопросы пользователя и управлять умным домом. Источники прогнозируют старт продаж колонки в первой половине 2020 года.

В мае 2018 года «Яндекс» представил свой первый гаджет, умную колонку. Устройство получило название «Яндекс.Станция», несколько динамиков мощностью 50 ватт, поддержку голосового ассистента «Алиса», функцию подключения к телевизору по HDMI.

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