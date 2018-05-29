«Яндекс» выпустил умную колонку

«Яндекс» представил колонку «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым ассистентом «Алиса». Презентация прошла на конференции YaC 2018.

Материалы по теме Долбит нормально Обзор самого странного и бесполезного гаджета Apple

Мощность системы составила 50 ватт, на ее корпусе находится семь микрофонов и кнопка Mute для их аппаратного отключения.

В компании утверждают, что «Станция» способна распознать команды даже в шумном помещении.

Внутри находится два высокочастотных излучателя и вуфер. Колонка работает исключительно с «Яндекс.Музыкой» и поддерживает голосовое управление. Также аудиосистему можно подключить к телевизору по HDMI.

Стоимость «Станции» составляет 10 тысяч рублей, вместе с ней покупатели получат годовую подписку на «Яндекс.Музыку» и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», три месяца подписки на «Амедиатека» и два месяца на ivi. Продажи начнутся летом 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!