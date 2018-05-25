«Яндекс» объявили помощником пиратов

Поисковая система «Яндекса» обеспечивает три четверти трафика основных пиратских ресурсов, заявил гендиректор онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов. Об этом сообщает РБК.

Данные были обнародованы в презентации Туманова, которую он продемонстрировал в ходе Петербургского международного экономического форума.

По данным Туманова, «Яндекс» поставляет 78 процентов посетителей крупнейших пиратских сайтов. Сам ivi получает от поисковика всего 15 процентов трафика. Такие данные приводят аналитические сервисы «Яндекс.Метрика» и Similarweb.

Представитель Ассоциации продюсеров кино и телевидения Александр Акопов уточнил, что проводниками для нелицензионного контента выступает не только «Яндекс» — в потакании пиратам замечен и IT-гигант Google. Однако последний наносит российскому кинорынку меньший ущерб.

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Гендиректор онлайн-сервиса Okko Иван Городецкий заявил, что выдача «Яндексом» нелегальных ресурсов среди приоритетных результатов является неоспоримым фактом. Показатель в 1-1,5 процента выручки на веб-платформе, считает представитель кинотеатра, является следствием сложившейся ситуации.

Директор по контенту онлайн-кинотеатра TVzavr Елена Хлебникова также заявила, что активные блокировки не выводят пиратские порталы из поисковой выдачи. Руководитель ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин подтвердил актуальность этой проблемы. По его словам, поисковик «Яндекса» стал основным источником аудитории для интернет-пиратов, а «Яндекс.Видео» превратился в портал, полный нелегального контента.

Предполагается, что в случае решения вопросов с пиратством в сети доходы официальных площадок увеличатся в 4-5 раз.

Пресс-служба «Яндекса» опровергла содействие компании интернет-пиратам, напомнив, что поисковая система функционирует в соответствии с российским законодательством.

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