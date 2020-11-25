«Яндекс» выпустил «Станцию Макс» с экраном

«Яндекс» представил умную колонку с дисплеем и голосовым помощником «Алиса». Запись трансляции конференции YaC 2020, на которой состоялся анонс устройства «Станция Макс», доступна на YouTube.

Новое умное устройство поддерживает технологию Dolby Audio, отличается трехполосным звучанием и имеет пять динамиков, общая мощность которых составляет 65 ватт. На передней панели девайса расположен LED-экран, на который выводится сопроводительная информация во время использования «Станции» — например, прогноз погоды или анимация «Алисы». В то время, когда пользователь не обращается к колонке, дисплей показывает часы. Его яркость подстраивается под освещение комнаты.

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Новая колонка, в отличие от оригинальной «Яндекс.Станции», позволяет передавать видеосигнал на телевизор в разрешении 4K HDR. Также «Станция Макс» комплектуется пультом, с помощью которого можно переключать музыку, выбирать фильмы и регулировать звук. В него также встроен микрофон для приема голосовых команд. Для подключения проводного интернета умная колонка оснащена портом Gigabit Ethernet.

По словам представителей компании, новая «Станция» дополняет другие колонки от «Яндекса». Пользователь может подключить девайс к «Яндекс.Станции» или «Яндекс.Станции Мини» и включать синхронное воспроизведение музыки на устройствах в режиме мультирум. В «Яндексе» объяснили, что такая возможность в ближайшее время появится и в колонках с «Алисой» от JBL и других производителей.

Стоимость «Станции Макс» составляет 16 990 рублей, на нее можно оформить предзаказ. С 1 декабря устройство появится на сайте «Яндекс.Маркет» и в магазинах электроники. Покупатели девайса получат в подарок годовую подписку на сервисы «Яндекса».

В мае 2018 года «Яндекс» представил свою первую умную колонку. «Станция» получила поддержку голосового помощника «Алиса», аудиосистему мощностью 50 ватт, семь микрофонов и кнопку Mute для их аппаратного отключения. Устройство позволяет пользоваться сервисами «Яндекса», включать музыку, транслировать видео на телевизор. В октябре 2019 года компания выпустила компактную версию колонки «Станция Мини».