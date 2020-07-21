Мужчины на карантине начали влюбляться в умные колонки

Некоторые мужчины, у которых дома есть умные колонки Amazon Echo, во время карантина начали влюбляться в них. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет об Алексе (Alexa) — аналоге Алисы от «Яндекса». Мужчины, находясь длительное время в самоизоляции, начали флиртовать с голосовым помощником. Возможно, пишет издание, это произошло из-за отсутствия общения с женщинами на карантине.

По данным опроса, 140 мужчин из 1000 (14 процентов) признались, что возбуждаются от общения с Алексой. Однако The Guardian подчеркивает, что исследование было заказано производителем секс-игрушек We-Vibe, что может говорить о предвзятости данных.

«Так что мы, вероятно, не должны предполагать, что 14 процентов мужчин во всем мире заводятся от Алексы», — говорится в статье. Также издание предупреждает, что Amazon (производитель смарт-колонок) нанимает персонал для прослушивания разговоров с голосовым помощником. Поэтому сотрудник компании может узнать даже о самых интимных подробностях диалога.

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