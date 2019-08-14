Российские мужчины признались в мечтах об игровой комнате

Отдельную комнату для компьютерных игр в своей квартире хотели бы иметь как минимум 10 процентов российских мужчин. Об этом говорится в исследовании Райффайзенбанка.
Австрийский банк в июле этого года выяснил критерии, которыми руководствуются при выборе жилья. Для этого были опрошены жители разных районов России с двумя и более детьми, планирующие покупать квартиру в ближайшие пять лет. Самым главным приоритетом оказалась большая площадь жилья (54 процента опрошенных). Немаловажны близость к школам и детским садам (20 процентов), центру города (16 процентов) и паркам (11 процентов).
Исследователи также проанализировали, какими россияне хотят видеть свои квартиры. Многие готовы решиться на переезд ради просторной кухни (44 процента). Мужчины мечтают о личном кабинете или гостиной. 46 процентов из них объяснили такое желание потребностью уединиться или работать, не мешая детям спать. Только 10 процентов мужчин признались, что им нужен кабинет для игры в компьютерные игры, где их никто не будет отвлекать. Женщины же чаще упоминали о желании иметь дополнительную детскую комнату.
Согласно опросу, большинство клиентов приобретает недвижимость в ипотеку. Например, в группе компаний "ПИК" доля ипотечных сделок составляет 65 процентов. При этом 98 процентов всех сделок оформляются с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Подавляющее большинство (83 процента) участников опроса Райффайзенбанка имеют детей дошкольного возраста. Из них 54 процента планируют переезжать, когда дети пойдут в школу. Для организации рабочего места будущему ученику не хватает места в 66 процентах квартир.