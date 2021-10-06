Умные часы спасли излишне худую девушку от смерти

Британка потребляла всего 600 килокалорий в день и спаслась от смерти благодаря часам

В английском городе Уоркингтон, графство Камбрия, умные часы излишне худой девушки отправляли ей по 12 уведомлений о слишком низком пульсе за ночь и спасли ее от голодной смерти. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летняя Шарлотта Фостер (Charlotte Foster) рассказала, что после начала пандемии ее пищевые привычки сильно изменились. Опасаясь набрать лишний вес, девушка сократила количество потребляемых килокалорий до 600 в день. Ее рацион состоял из колы без сахара, овощного салата и моркови. Минимальный вес британки составлял всего 39,5 килограмма. «Я думала, что лучше умру, чем наберу вес», — вспомнила Фостер. Вдобавок к экстремальной диете она каждый день тренировалась дома.

Девушка пользовалась умными часами, которые измеряли ее пульс в течение суток. В какой-то момент они стали присылать ей по 11-12 уведомлений каждую ночь с предупреждением об опасно низком пульсе — всего 40 ударов в минуту в состоянии покоя при норме в 60-90 ударов. Именно благодаря часам британка задумалась о здоровье, обратилась к врачам и спаслась от смерти от истощения.

Фостер поняла, что ей просто необходимо набрать вес, но страх лишних килограммов не давал ей этого сделать. В январе 2021 года она все же начала комплексное лечение — после обследования девушку направили в группу по лечению расстройств пищевого поведения, в которой она работала с психологом. Параллельно она наблюдалась у диетологов и терапевтов, которые выписали ей препараты железа и помогли увеличить количество съедаемых в день калорий.

К сентябрю британка набрала 15,3 килограмма и теперь весит 54,8 килограмма. Девушка призналась, что ее жизнь стала лучше во всех отношениях.

Ранее сообщалось, что локдаун, связанный с пандемией COVID-19, спас больную анорексией британку, которая была на грани смерти от истощения. Несмотря на страх и тяжелое психологическое состояние, она нашла в себе силы обратиться к специалистам.